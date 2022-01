Moviola Milan Genoa: l’episodio chiave del match (Di giovedì 13 gennaio 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22: Moviola Milan Genoa l’episodio chiave della Moviola del match tra Milan e Genoa, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano, al VAR Prontera. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)arbitraledelvalido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22:delladeltra, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano, al VAR Prontera.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CorSport : Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - gilnar76 : #Milan-Genoa: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - 84Darion : @Gazzetta_it Si vede che non sopportate vedere una certa squadra in cima alla classifica, vero? Ora che ci penso, m… - Spina141 : @loca_acm Messias è la versione brasiliana di Suso, una moviola. Unica cosa che ha più di Saelemaekers è la precisi… - grafuio : RT @Alex_Cavasinni: Non trovo la moviola di Venezia-Milan sulla Gazzetta di oggi... -