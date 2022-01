Morta Ronnie Spector | iconica leader delle Ronettes | aveva 78 anni

(Di giovedì 13 gennaio 2022) E’a 78leder, il gruppo al femminile celebre negli’60 con successi come ‘Be My Baby’, ‘Baby I Love You’ e ‘Walking in the Rain’. Una dichiarazione della sua famiglia afferma che l’artista si è spenta “dopo una breve battaglia contro il cancro”. Nata a Manhattan nel 1943,, al secolo Veronica Yvette Bennett, è diventata famosa a soli 18formando il gruppoRenettes con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley. Nel 1968 sposò Phil, pioniere della tecnica di registrazione del “muro di suono”. Sono stati sposati per seie hanno adottato tre ...

Era stata sposata con Phil Spector, poi accusato di violenze