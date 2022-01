“Morirò da eroe”: chi è Domenico Biscardi, il ricercatore no vax trovato senza vita (Di giovedì 13 gennaio 2022) Domenico Biscardi, 50enne del casertano, è presumibilmente morto nel suo appartamento a Napoli. La notizia non è stata ancora confermata dalle forze dell’ordine. Ormai però i social viaggiano più veloci della realtà, e dal web arrivano numerosi messaggi di cordoglio nei confronti dei familiari. Domenico Biscardi, detto Mimmo, si era fatto conoscere nella prima ondata della pandemia, nel 2020, diventando una delle figure di riferimento per tutti i negazionisti del covid-19. Genetista e farmacologo, diventò virale quando alcuni suoi file audio hanno iniziato a viaggiare in rete, rendendo il ricercatore una figura di punta nella lotta dei complottasti e, con l’arrivo dei vaccini, dei no vax. Prove certe sulla presenza di nanochip all’interno dei vaccini: questa l’ultima teoria, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022), 50enne del casertano, è presumibilmente morto nel suo appartamento a Napoli. La notizia non è stata ancora confermata dalle forze dell’ordine. Ormai però i social viaggiano più veloci della realtà, e dal web arrivano numerosi messaggi di cordoglio nei confronti dei familiari., detto Mimmo, si era fatto conoscere nella prima ondata della pandemia, nel 2020, diventando una delle figure di riferimento per tutti i negazionisti del covid-19. Genetista e farmacologo, diventò virale quando alcuni suoi file audio hanno iniziato a viaggiare in rete, rendendo iluna figura di punta nella lotta dei complottasti e, con l’arrivo dei vaccini, dei no vax. Prove certe sulla predi nanochip all’interno dei vaccini: questa l’ultima teoria, che ...

Janus02886680 : RT @AncoraRadio: Chi è Domenico Biscardi, il ricercatore “trovato senza vita”. Nell’ultimo video diceva: “Morirò da eroe” - AncoraRadio : Chi è Domenico Biscardi, il ricercatore “trovato senza vita”. Nell’ultimo video diceva: “Morirò da eroe” - Lady23347369 : @Marilena_Favale Anche lui - ukeusui : certo avere una Copertura che salta appena ricevo una parola carina e mettersi continuamente in situazioni dove si… - AScribellito : RT @ilriformista: I negazionisti del #Covid gridano al complotto: 'Ucciso per non far emergere verità' #DomenicoBiscardi #novax #vaccino h… -

