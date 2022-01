Moderna, a marzo possibile svolta su vaccinazioni di bimbi da 2 a 5 anni (Di giovedì 13 gennaio 2022) I dati riguardanti le possibili vaccinazioni contro il Sars-Cov-2 per i bambini tra i 2-5 anni saranno pronti a marzo . Lo ha fatto sapere oggi Moderna sottolineando che le sperimentazioni in corso «sono... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022) I dati riguardanti le possibilicontro il Sars-Cov-2 per i bambini tra i 2-5saranno pronti a. Lo ha fatto sapere oggisottolineando che le sperimentazioni in corso «sono...

Advertising

Moixus1970 : RT @GiovaQuez: Moderna fa sapere che i dati riguardanti le possibili vaccinazioni per i bambini tra i 2-5 anni saranno pronti a marzo. Se q… - ilmessaggeroit : #vaccino #bambini tra i 2-5 anni, #moderna: a marzo i dati. E valuta booster per gli adolescenti - Robbetta : RT @rtl1025: ?? I dati riguardanti le possibili #vaccinazioni per i bambini tra i 2-5 anni saranno pronti a marzo. Lo fa sapere #Moderna sot… - cmqpiena : RT @GiovaQuez: Moderna fa sapere che i dati riguardanti le possibili vaccinazioni per i bambini tra i 2-5 anni saranno pronti a marzo. Se q… - GiovaQuez : Moderna fa sapere che i dati riguardanti le possibili vaccinazioni per i bambini tra i 2-5 anni saranno pronti a ma… -