Misure anti Covid-19 alla Camera, per il Quirinale un voto al giorno e 50 elettori alla volta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prima, in mattinata, tra le 12,30 e le 13,30, c'è stata la riunione congiunta dei questori di Camera e Senato, poi nel primo pomeriggio la conferenza dei capigruppo che ha confermato le Misure di sicurezza da adottare in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica che si svolgerà a Montecitorio a partire dal pomeriggio del 24 gennaio. Ci sarà una sola votazione al giorno, anche se al momento non è escluso che si arrivi a farne anche due, con una pausa di 1 ora e mezza per cambiare l'aria dell'Aula. L'accesso all'emiciclo sarà consentito solo dal lato sinistro e l'uscita solo dal lato destro (quello di fronte alla buvette), si voterà per fasce orarie, 50 per volta, con una presenza massima in Aula di 200 grandi elettori e altri 100 circa nelle tribune. Per la ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prima, in mattinata, tra le 12,30 e le 13,30, c'è stata la riunione congiunta dei questori die Senato, poi nel primo pomeriggio la conferenza dei capigruppo che ha confermato ledi sicurezza da adottare in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica che si svolgerà a Montecitorio a partire dal pomeriggio del 24 gennaio. Ci sarà una sola votazione al, anche se al momento non è escluso che si arrivi a farne anche due, con una pausa di 1 ora e mezza per cambiare l'aria dell'Aula. L'accesso all'emiciclo sarà consentito solo dal lato sinistro e l'uscita solo dal lato destro (quello di frontebuvette), si voterà per fasce orarie, 50 per, con una presenza massima in Aula di 200 grandie altri 100 circa nelle tribune. Per la ...

