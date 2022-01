Miss Italia: la finale a Venezia il 13 febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Patrizia Mirigliani e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia L’incoronazione di Miss Italia 2021 verrà trasmessa in streaming il 13 febbraio prossimo. In ritardo di due mesi rispetto alla data inizialmente prevista per la finalissima del concorso, ovvero quella del 19 dicembre scorso. Due casi di positività al Covid tra le aspiranti al titolo di reginetta di bellezza, infatti, avevano fatto saltare i programmi dell’evento organizzato da Patrizia Mirigliani. C0sì, il titolo di Miss Italia 2021 verrà assegnato nel 2022. Il 13 febbraio, in prima serata, sarà la piattaforma ott Helbiz Live a trasmettere l’evento in diretta. Nel comunicato con cui gli organizzatori della manifestazione hanno riferito la data della finalissima, curiosamente si menziona solo la conduzione di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Patrizia Mirigliani e Luigi Brugnaro, sindaco diL’incoronazione di2021 verrà trasmessa in streaming il 13prossimo. In ritardo di due mesi rispetto alla data inizialmente prevista per la finalissima del concorso, ovvero quella del 19 dicembre scorso. Due casi di positività al Covid tra le aspiranti al titolo di reginetta di bellezza, infatti, avevano fatto saltare i programmi dell’evento organizzato da Patrizia Mirigliani. C0sì, il titolo di2021 verrà assegnato nel 2022. Il 13, in prima serata, sarà la piattaforma ott Helbiz Live a trasmettere l’evento in diretta. Nel comunicato con cui gli organizzatori della manifestazione hanno riferito la data della finalissima, curiosamente si menziona solo la conduzione di ...

Advertising

marcell77540365 : Ma da 1 a 10 quanto rompe le palle Miss Italia ? Lei e i suoi piatti che non vengono immediatamente lavati? Maaaam… - cristin07453433 : RT @beaprl_: Lulú 13 aerei chiusi tutti in brevissimo tempo. Miss Italia 1 aperto da Settembre è finanziato a metà dal compagno. Che cazzo… - ylepass899 : RT @beaprl_: Lulú 13 aerei chiusi tutti in brevissimo tempo. Miss Italia 1 aperto da Settembre è finanziato a metà dal compagno. Che cazzo… - ciao1414 : RT @beaprl_: Lulú 13 aerei chiusi tutti in brevissimo tempo. Miss Italia 1 aperto da Settembre è finanziato a metà dal compagno. Che cazzo… - PAOLARAVERA4 : @PettirossoHood Miss Italia e poche altre... -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Italia Gianmaria Antinolfi 'Il 24 vado via'/ Confessione choc a Manila: ecco quando lascia il GF VIP ... ad ammetterlo è stato l'imprenditore stesso a Manila Nazzaro dopo che l'ex miss Italia gli ha fatto leggere una lettera che ha scritto per Manuel Bortuzzo , che lascerà la casa a breve. Soleil Sorge ...

GF Vip, Gianmaria pronto a lasciare lo show: 'Vado via il 24 gennaio' É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Infatti, Antinolfi ha rivelato all'ex Miss Italia di avere deciso di lasciare la casa del GF Vip nella giornata di lunedì 24 gennaio. Il gieffino ...

La finale di 'Miss Italia', rinviata per Covid, si terrà il 13 febbraio La Repubblica Un messaggio per Manila In questa giornata soleggiata, in cielo si avvista un aereo diretto sopra la Casa più spiata d'Italia. "MANI ?? ARRIVI DRITTA AL ?? SEMPRE CN TE FAN". Non appena viene visto da Nathaly e Miriana ...

Roberta Capua e il rapporto con Massimiliano Rosolino: 'Siamo stati insieme, ma ora...' Nel corso della sua carriera si è occupata di moltissimi temi, dalla moda alla cucina. Roberta Capua ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando e vincendo il concorso di be ...

... ad ammetterlo è stato l'imprenditore stesso a Manila Nazzaro dopo che l'exgli ha fatto leggere una lettera che ha scritto per Manuel Bortuzzo , che lascerà la casa a breve. Soleil Sorge ...É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Infatti, Antinolfi ha rivelato all'exdi avere deciso di lasciare la casa del GF Vip nella giornata di lunedì 24 gennaio. Il gieffino ...In questa giornata soleggiata, in cielo si avvista un aereo diretto sopra la Casa più spiata d'Italia. "MANI ?? ARRIVI DRITTA AL ?? SEMPRE CN TE FAN". Non appena viene visto da Nathaly e Miriana ...Nel corso della sua carriera si è occupata di moltissimi temi, dalla moda alla cucina. Roberta Capua ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando e vincendo il concorso di be ...