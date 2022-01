Miss Italia: la finale a Venezia il 13 febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Patrizia Mirigliani e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia L’incoronazione di Miss Italia 2021 verrà trasmessa in streaming il 13 febbraio prossimo. In ritardo di due mesi rispetto alla data inizialmente prevista per la finalissima del concorso, ovvero quella del 19 dicembre scorso. Due casi di positività al Covid tra le aspiranti al titolo di reginetta di bellezza, infatti, avevano fatto saltare i programmi dell’evento organizzato da Patrizia Mirigliani. C0sì, il titolo di Miss Italia 2021 verrà assegnato nel 2022. Il 13 febbraio, in prima serata, sarà la piattaforma ott Helbiz Live a trasmettere l’evento in diretta. Nel comunicato con cui gli organizzatori della manifestazione hanno riferito la data della finalissima, curiosamente si menziona solo la conduzione di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Patrizia Mirigliani e Luigi Brugnaro, sindaco diL’incoronazione di2021 verrà trasmessa in streaming il 13prossimo. In ritardo di due mesi rispetto alla data inizialmente prevista per la finalissima del concorso, ovvero quella del 19 dicembre scorso. Due casi di positività al Covid tra le aspiranti al titolo di reginetta di bellezza, infatti, avevano fatto saltare i programmi dell’evento organizzato da Patrizia Mirigliani. C0sì, il titolo di2021 verrà assegnato nel 2022. Il 13, in prima serata, sarà la piattaforma ott Helbiz Live a trasmettere l’evento in diretta. Nel comunicato con cui gli organizzatori della manifestazione hanno riferito la data della finalissima, curiosamente si menziona solo la conduzione di ...

