Milano, Paragone e Montagnier sabato 15 gennaio in Piazza XXV Aprile contro le politiche del governo e il supergreenpass (Di giovedì 13 gennaio 2022) La manifestazione organizzata da "Per l'Italia con Paragone-Italexit" vedrà sul palco il premio Nobel per la medicina, che interverrà per parlare dei temi legati all'emergenza Covid Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 13 gennaio 2022) La manifestazione organizzata da "Per l'Italia con-Italexit" vedrà sul palco il premio Nobel per la medicina, che interverrà per parlare dei temi legati all'emergenza Covid

Advertising

BonaciniStella : RT @RadioRadioWeb: ?? Ufficiale: Montagnier scende in piazza a Milano ?? - alfreaudi : RT @RadioRadioWeb: ?? Ufficiale: Montagnier scende in piazza a Milano ?? - cirulli_chiara : RT @RadioRadioWeb: ?? Ufficiale: Montagnier scende in piazza a Milano ?? - tusciaweb : “Sabato Paragone e Montagnier in piazza a Milano contro il green pass” Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - Gianlu… - GabrieleMarzia3 : RT @RadioRadioWeb: ?? Ufficiale: Montagnier scende in piazza a Milano ?? -