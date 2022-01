Milano è la nuova frontiera dell’innovazione alimentare

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un amico napoletano dice che «a Napoli si mangia buono, mentre asi mangia bello». La verità è che asi mangia nuovo. Non si sbaglia dicendo cheè diventata ladella ristorazione e del food. Non ci si riferisce al fatto che in città lavorano ristoranti stellati e grandi chef, ma piuttosto alla realtà di una metropoli che sta sperimentando nuovi modelli di business di tutta la filiera. La cosa più appariscente di come stia cambiando il settore è il boom del food delivery a domicilio. I rider di Deliveroo, Ubereats e JustEat sono ovunque, anzi, in momenti come la domenica sera, sembrano dominare le strade. Ma i rider sono solo una piccolissima parte di un mondo nuovo. Tanto per inquadrare il tema, l’intero sistema dell’agrifood in Italia ...