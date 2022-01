Milano: autrice filmato violenze Capodanno, 'non temo ritorsioni, lo rifarei, è stata la cosa giusta' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Non temo ritorsioni, ho fatto la cosa giusta e la rifarei. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare qualcosa e non l'avevo fatta". Più che una testimone chiave, Chiara, giovane di Cesenatico, è stata decisiva la notte di Capodanno quando, durante le violenze di piazza Duomo, non ha esitato ad aiutare una ragazza di 19enne, che quella notte, assieme ad altre giovani, è stata aggredita da un gruppo di 30-40 uomini. "Ero a Milano per trascorrere qualche giorno - racconta all'Adnkronos - e mi sono data appuntamento in piazza con degli amici quando ho visto questo gruppo di ragazzi. Ho pensato che stessero facendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022), 13 gen. (Adnkronos) - "Non, ho fatto lae la. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare quale non l'avevo fatta". Più che una testimone chiave, Chiara, giovane di Cesenatico, èdecisiva la notte diquando, durante ledi piazza Duomo, non ha esitato ad aiutare una ragazza di 19enne, che quella notte, assieme ad altre giovani, èaggredita da un gruppo di 30-40 uomini. "Ero aper trascorrere qualche giorno - racconta all'Adnkronos - e mi sono data appuntamento in piazza con degli amici quando ho visto questo gruppo di ragazzi. Ho pensato che stessero facendo ...

