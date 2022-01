Milan | prossime gare senza tifo organizzato a ‘San Siro’ | il motivo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La Curva Sudo e l'Associazione ItalianaClub hanno deciso di non entrare a 'San Siro' per lecasalinghe del Diavolo

Una scelta che ha lo scopo di preservarlo in vista dellepartite di campionato, contro Udinese e, che potrebbero orientare in maniera significativa la rincorsa della Juventus all'...Il comunicato delche annuncia cambiamenti obbligatori sulla distribuzione dei tagliandi per ledue sfide casalinghe. La disposizione governativa sugli stadi italiani per il mese di gennaio è ormai nota ...Chiarimenti sulle decisioni del club in merito alla gestione dei biglietti per le prossime due partite a San Siro contro Spezia e Juve ...Il difensore bianconero ha perso la testa dopo la sconfitta, spintonando il dirigente: squalifica possibile, rischia il Milan.