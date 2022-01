Milan, piace Eric Bailly: ruolo, stipendio e skills (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Milan è interessato a Eric Bailly, calciatore del Manchester United che potrebbe rinforzare la difesa rossonera: scopriamo meglio chi è Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilè interessato a, calciatore del Manchester United che potrebbe rinforzare la difesa rossonera: scopriamo meglio chi è

Advertising

AlfredoPedulla : #Casale: alla #Lazio piace molto, il #Milan ha offerto 8 milioni, il #Verona chiede di più - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? Di Marzio: 'Il #Milan studia #Casale dell'Hellas, non si chiude in prestito' #Bailly è il nome per l'immediato, ma oc… - YBah96 : RT @SimoNoveOtto: Se non l'aveste ancora capito, Bremer piace a Milan e Inter - YBah96 : RT @salda__: «Pellegri, nuovi contatti Milan-Torino. Il Milan vuole riscattarlo dal Monaco e spedirlo a Torino per farlo giocare. L’operazi… - FCalcistiche : RT @salda__: «Pellegri, nuovi contatti Milan-Torino. Il Milan vuole riscattarlo dal Monaco e spedirlo a Torino per farlo giocare. L’operazi… -