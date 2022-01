Milan, nome a sorpresa per la difesa: si guarda in casa Hellas Verona (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Milan dovrà fare a meno di Simon Kjaer per il resto della stagione, causa infortunio, e per sostituire il danese in pole position ci sarebbe Eric Bailly, difensore ivoriano di proprietà del Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Nicolò casale Nelle ultime ore però, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano L’Arena, la dirigenza rossonera avrebbe recapitato all’ Hellas Verona un’offerta di 8 milioni di euro per il centrale Nicoló casale. Il presidente scaligero Maurizio Setti ha rispedito al mittente la proposta del Milan, confermando la volontà di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildovrà fare a meno di Simon Kjaer per il resto della stagione, causa infortunio, e per sostituire il danese in pole position ci sarebbe Eric Bailly, difensore ivoriano di proprietà del Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Nicolòle Nelle ultime ore però, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano L’Arena, la dirigenza rossonera avrebbe recapitato all’un’offerta di 8 milioni di euro per il centrale Nicolóle. Il presidente scaligero Maurizio Setti ha rispedito al mittente la proposta del, confermando la volontà di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. SANTO ROMEO

