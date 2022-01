Milan-Genoa: le formazioni ufficiali! Pioli sceglie il suo bomber, Sheva schiera i nuovi acquisti! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci siamo, è arrivato il momento di scendere in campo: ora tocca al Milan e al Genoa. In palio il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Da una parte c’è Pioli, a cui serve necessariamente ua vittoria per confermare il bellissimo momento dei suoi e per trovare la quarte vittoria consecutiva. Dall’altra Shevchenko che affronta la sua tanto amata ex squadra e una vittoria sarebbe il massimo per lui: sarebbe quell’impresa straordinaria che gli permetterebbe di rimanere saldo alla panchina al Grifone. Se non dovesse arrivare, quasi certamente sarà esonero! Il Milan in difesa ha le scelte obbligate: l’unico a riposare è Florenzi. Nella mediana rossonera, c’è l’immancabile Tonali. Spazio al figlio d’arte Maldini nella trequarti in compagnia di Messias e Leao. Il centravanti per quest’oggi è Rebic. Shevchenko ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci siamo, è arrivato il momento di scendere in campo: ora tocca ale al. In palio il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Da una parte c’è, a cui serve necessariamente ua vittoria per confermare il bellissimo momento dei suoi e per trovare la quarte vittoria consecutiva. Dall’altra Shevchenko che affronta la sua tanto amata ex squadra e una vittoria sarebbe il massimo per lui: sarebbe quell’impresa straordinaria che gli permetterebbe di rimanere saldo alla panchina al Grifone. Se non dovesse arrivare, quasi certamente sarà esonero! Ilin difesa ha le scelte obbligate: l’unico a riposare è Florenzi. Nella mediana rossonera, c’è l’immancabile Tonali. Spazio al figlio d’arte Maldini nella trequarti in compagnia di Messias e Leao. Il centravanti per quest’oggi è Rebic. Shevchenko ...

