Milan-Genoa in tv oggi in chiaro: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Milan sfiderà il Genoa agli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Scontro di fuoco a San Siro, con i rossoneri ampiamente favoriti, seppur i rossoblu non rinunceranno a recitare il ruolo di comprimario. L’ultima di Shevchenko alla guida dei liguri, con ogni probabilità, ma con l’allenatore ucraino a seguire il confronto presso casa proprio a causa della positività al Coronavirus. Il Genoa proverà a invertire la rotta tempestosa palesata in Serie A, regalandosi una grande gioia in Lombardia; dal canto loro, gli uomini di Pioli faranno il massimo per rispettare il pronostico e aprirsi la strada verso i quarti di finale della competizione. Milan-Genoa si svolgerà oggi, giovedì 13 gennaio, con calcio d’inizio ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilsfiderà ilagli ottavi di finale della. Scontro di fuoco a San Siro, con i rossoneri ampiamente favoriti, seppur i rossoblu non rinunceranno a recitare il ruolo di comprimario. L’ultima di Shevchenko alla guida dei liguri, con ogni probabilità, ma con l’allenatore ucraino a seguire il confronto presso casa proprio a causa della positività al Coronavirus. Ilproverà a invertire la rotta tempestosa palesata in Serie A, regalandosi una grande gioia in Lombardia; dal canto loro, gli uomini di Pioli faranno il massimo per rispettare il pronostico e aprirsi la strada verso i quarti di finale della competizione.si svolgerà, giovedì 13 gennaio, con calcio d’inizio ...

