Milan Genoa, i convocati di Shevchenko: ci sono i nuovi acquisti (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’allenatore del Genoa Shevchenko ha reso nota la lista dei convocati in vista del Milan Shevchenko, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Coppa Italia contro il Milan. Presenti i nuovi acquisti Hefti, Ostigard e Yeboah. Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Hefti, Masiello, Ostigard, Portanova, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Badelj, Cassata, Galdames, Ghiglione, Melegoni, Sturaro, Toure. Attaccanti: Buksa, Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’allenatore delha reso nota la lista deiin vista del, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista del match di Coppa Italia contro il. Presenti iHefti, Ostigard e Yeboah. Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Hefti, Masiello, Ostigard, Portanova, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Badelj, Cassata, Galdames, Ghiglione, Melegoni, Sturaro, Toure. Attaccanti: Buksa, Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - claudiamutti67 : RT @Gazzetta_it: Daniel Maldini titolare in Coppa contro il Genoa, proprio come papà Paolo... #MilanGenoa - MilanPress_it : Una sorpresa di formazione nel #Milan ?? #MilanGenoa -