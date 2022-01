Milan-Genoa, gran gol di testa di Giroud per il pareggio (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il VIDEO del gol di Olivier Giroud in Milan-Genoa: pareggio dei rossoneri a un quarto d’ora dal termine del match del Meazza valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il francese riceve un cross meraviglioso di Theo Hernandez e svetta da posizione centrale ma arretrata, riuscendo a indirizzare la sfera all’angolino. Rete splendida dell’attaccante rossonero, in alto il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildel gol di Olivierindei rossoneri a un quarto d’ora dal termine del match del Meazza valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il francese riceve un cross meraviglioso di Theo Hernandez e svetta da posizione centrale ma arretrata, riuscendo a indirizzare la sfera all’angolino. Rete splendida dell’attaccante rossonero, in alto ildella rete. SportFace.

