Milan, Daniel Maldini: «La fiducia del mister mi aiuta giorno dopo giorno» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Daniel Maldini ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di Coppa Italia tra Milan e Genoa: le dichiarazioni dell’attaccante Ai microfoni di Milan TV, Daniel Maldini ha parlato prima di Milan-Genoa. COPPA ITALIA: «La Coppa Italia è una competizione importante, vogliamo passare il turno e speriamo che stasera vada bene». GARA COL GENOA: «L’abbiamo preparata bene, siamo concentrati sull’obiettivo facendo ottimi allenamenti». fiducia DI PIOLI: «Sicuramente la fiducia di Pioli mi stimola e mi aiuta a crescere giorno dopo giorno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di Coppa Italia trae Genoa: le dichiarazioni dell’attaccante Ai microfoni diTV,ha parlato prima di-Genoa. COPPA ITALIA: «La Coppa Italia è una competizione importante, vogliamo passare il turno e speriamo che stasera vada bene». GARA COL GENOA: «L’abbiamo preparata bene, siamo concentrati sull’obiettivo facendo ottimi allenamenti».DI PIOLI: «Sicuramente ladi Pioli mi stimola e mia crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #MilanGenoa, così #Maldini nel pre partita ??? - YBah96 : RT @RadioRossonera: Daniel Maldini, a pochi minuti dall’inizio del match, è intervenuto ai microfoni di MilanTv per commentare la partita c… - g_lascala : RT @RadioRossonera: Daniel Maldini, a pochi minuti dall’inizio del match, è intervenuto ai microfoni di MilanTv per commentare la partita c… - gilnar76 : Daniel Maldini: «La Coppa Italia è un obiettivo importante per noi» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Giacomobacci2 : RT @RadioRossonera: Daniel Maldini, a pochi minuti dall’inizio del match, è intervenuto ai microfoni di MilanTv per commentare la partita c… -