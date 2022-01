"Mi ha chiamato Berlusconi, chiedeva il voto. Forse pensava fossi ancora in M5S" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pronto onorevole, ma è vero che l’ha chiamata?Chi? Beh, non si parla d’altro: Silvio Berlusconi.Ah, sì, in effetti, mi chiamato. Nunzio Angiola è un parlamentare di Azione, il partito di Carlo Calenda. Tarantino, 53 anni, componente della commissione Finanze a Montecitorio, è noto nel Transatlantico per il suo garbo e la sua cortesia. Dopo una mattinata di telefonate, di smentite, di risposte elusive, di “non ho nulla da dire”, ci arriva voce che anche potrebbe essere uno dei prescelti per lo scouting di Silvio Berlusconi, uno dei 70 - tanti gliene mancano nel pallottoliere per essere eletto al Quirinale - della campagna di seduzione lanciata da Villa Grande. Proviamo a chiamarlo. Dunque Angiola, è stato attenzionato dal Cavaliere?È vero, l’ho sentito. È stato lui a chiamarla?Mi è arrivata una chiamata di Vittorio Sgarbi, che è un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pronto onorevole, ma è vero che l’ha chiamata?Chi? Beh, non si parla d’altro: Silvio.Ah, sì, in effetti, mi. Nunzio Angiola è un parlamentare di Azione, il partito di Carlo Calenda. Tarantino, 53 anni, componente della commissione Finanze a Montecitorio, è noto nel Transatlantico per il suo garbo e la sua cortesia. Dopo una mattinata di telefonate, di smentite, di risposte elusive, di “non ho nulla da dire”, ci arriva voce che anche potrebbe essere uno dei prescelti per lo scouting di Silvio, uno dei 70 - tanti gliene mancano nel pallottoliere per essere eletto al Quirinale - della campagna di seduzione lanciata da Villa Grande. Proviamo a chiamarlo. Dunque Angiola, è stato attenzionato dal Cavaliere?È vero, l’ho sentito. È stato lui a chiamarla?Mi è arrivata una chiamata di Vittorio Sgarbi, che è un ...

