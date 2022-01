“Mi Clica”, il nuovo album di CK Crew fuori per Time2Rap (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Mi Clica” è il nuovo album dei CK Crew, fuori per Time2Rap a partire da martedì 11 gennaio in cd e digitale. La formazione composta dagli MC CrostiCa$h e Frodo nasce nel 2018 con numerosi singoli all’attivo, il mixtape “Fatti di veleno” e l’album “$oldi $porchi”. “Mi Clica” è composto da dieci tracce prodotte da Gonem e Mkg Beats, comprensive delle strumentali intro e outro. Ricca la presenza di ospiti come i DJ Fastcut e Seeall agli scratch, le rime di Santo Trafficante, Tereifer, JGallagher, Quinto e l’insert della cantante Daniela Desideri. CK Crew affonda le sue radici nella corrente rap italiana Anni ’90 come Articolo 31, Colle Der Fomento, TruceKlan e i più classici rappresentanti della scena internazionale, con un ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Mi” è ildei CKpera partire da martedì 11 gennaio in cd e digitale. La formazione composta dagli MC CrostiCa$h e Frodo nasce nel 2018 con numerosi singoli all’attivo, il mixtape “Fatti di veleno” e l’“$oldi $porchi”. “Mi” è composto da dieci tracce prodotte da Gonem e Mkg Beats, comprensive delle strumentali intro e outro. Ricca la presenza di ospiti come i DJ Fastcut e Seeall agli scratch, le rime di Santo Trafficante, Tereifer, JGallagher, Quinto e l’insert della cantante Daniela Desideri. CKaffonda le sue radici nella corrente rap italiana Anni ’90 come Articolo 31, Colle Der Fomento, TruceKlan e i più classici rappresentanti della scena internazionale, con un ...

Advertising

OndeIndie : “Mi Clica”, il nuovo album di CK Crew fuori per Time2Rap - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: “Mi Clica”, il nuovo album di CK Crew fuori per Time2Rap @RadioWebItalia - RadioWebItalia : “Mi Clica”, il nuovo album di CK Crew fuori per Time2Rap @RadioWebItalia - SabiniaTV : “Mi Clica” è il nuovo album dei rapper reatini CK Crew - CherryPress2 : “Mi Clica”, il nuovo album di CK Crew fuori per Time2Rap -