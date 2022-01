Mercato Juventus, clamorose novità sul rinnovo di Dybala (Di giovedì 13 gennaio 2022) novità di Mercato per quanto riguarda Paulo Dybala; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus. Getty ImagesLa Juventus, nella serata di ieri, è stata sconfitta dall’Inter nella finale di Supercoppa italiana. Partita che i bianconeri si sono visti sfuggire per il clamoroso errore di Alex Sandro alla fine del secondo tempo supplementare; match in cui Allegri ha dovuto fare a meno di giocatori importanti, uno su tutti Chiesa. Non era assente Paulo Dybala, entrato a partita in corso a causa di una ancora non perfetta condizione fisica dopo l’infortunio subito con il Venezia. Il numero dieci bianconero ha provato a dare la scossa ad un attacco che continua ad avere molti problemi. Giocatore fondamentale Dybala, il cui futuro però sembra essere lontano ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 gennaio 2022)diper quanto riguarda Paulo; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto con la. Getty ImagesLa, nella serata di ieri, è stata sconfitta dall’Inter nella finale di Supercoppa italiana. Partita che i bianconeri si sono visti sfuggire per il clamoroso errore di Alex Sandro alla fine del secondo tempo supplementare; match in cui Allegri ha dovuto fare a meno di giocatori importanti, uno su tutti Chiesa. Non era assente Paulo, entrato a partita in corso a causa di una ancora non perfetta condizione fisica dopo l’infortunio subito con il Venezia. Il numero dieci bianconero ha provato a dare la scossa ad un attacco che continua ad avere molti problemi. Giocatore fondamentale, il cui futuro però sembra essere lontano ...

