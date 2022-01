Meloni difende i balneari: “Il governo penalizza 30mila aziende per favorire le multinazionali” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Noi dall’inizio siamo stati in prima fila sul tema della direttiva Bolkestein applicata alle concessioni balneari che impatta su 30mila aziende italiane e riguarda uno dei settori strategici, il turismo. Oggi siamo qui per presentare innanzitutto il nostro ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato perché le due sentenze del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari sono inaccettabili per metodo e per merito…Facciamo un appello al governo italiano”. Così Giorgia Meloni in apertura della conferenza stampa in via della Scrofa sul tema delle concessione balneari. Il leader di Fdi avverte: ”Non si può rimanere in silenzio di fronte al tentativo di espropriare decine di migliaia di imprenditori italiani in favore delle solite ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Noi dall’inizio siamo stati in prima fila sul tema della direttiva Bolkestein applicata alle concessioniche impatta suitaliane e riguarda uno dei settori strategici, il turismo. Oggi siamo qui per presentare innanzitutto il nostro ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato perché le due sentenze del Consiglio di Stato sulle concessionisono inaccettabili per metodo e per merito…Facciamo un appello alitaliano”. Così Giorgiain apertura della conferenza stampa in via della Scrofa sul tema delle concessione. Il leader di Fdi avverte: ”Non si può rimanere in silenzio di fronte al tentativo di espropriare decine di migliaia di imprenditori italiani in favore delle solite ...

