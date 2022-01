Megan Fox volta pagina dopo Brian Austin Green: il nuovo futuro marito (Di venerdì 14 gennaio 2022) La modella Megan Fox ha detto ‘Sì’ ed adesso si prepara al matrimonio. Andiamo a vedere chi sarà il suo futuro marito. Megan Fox mette l’anello al dito e dice sì alla proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly. La celebre attrice ha ricevuto un’inaspettata proposta dal rapper di Houston, Texas. Andiamo quindi a scoprire chi è il 31enne che porterà all’altare Fox. Il video della proposta su Instagram (Via Screenshot)Fiori d’arancio per la Fox che dopo il divorzio dal primo marito, l’attore Brian Austin Green, è pronta a tornare all’altare. L’attrice infatti sposerà Machine Gun Kelly, con i due che sui social hanno pubblicato il video della particolare proposta, ripresa dalle telecamere da diverse angolazioni. I ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022) La modellaFox ha detto ‘Sì’ ed adesso si prepara al matrimonio. Andiamo a vedere chi sarà il suoFox mette l’anello al dito e dice sì alla proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly. La celebre attrice ha ricevuto un’inaspettata proposta dal rapper di Houston, Texas. Andiamo quindi a scoprire chi è il 31enne che porterà all’altare Fox. Il video della proposta su Instagram (Via Screenshot)Fiori d’arancio per la Fox cheil divorzio dal primo, l’attore, è pronta a tornare all’altare. L’attrice infatti sposerà Machine Gun Kelly, con i due che sui social hanno pubblicato il video della particolare proposta, ripresa dalle telecamere da diverse angolazioni. I ...

geekedude : megan fox e machine gun kelly hanno celebrato il loro fidanzamento ufficiale bevendo il loro sangue? È PER QUESTO C… - futureunwanted : @SortaBad @LUCIFECTprod questi sono Machingunkelly e Megan fox - tommasotyrell : RT @donvaster91: ma quelli che sono felici per Megan Fox e MGK come cazzo fanno io sono preoccupata per la loro incolumità, cioè se uno arr… - tommasotyrell : RT @numenor_x: Ma Megan Fox e Mgk che bevono il loro sangue dopo la proposta di matrimonio? - buckyvoice : comunque a me megan fox e machine gun kelly fanno paura, tanta -