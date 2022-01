“Me l’hanno fatta” Furti nelle case dei vip | colpita anche lei | amante del lusso Grosso bottino

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Essere personaggi pubblici indubbiamente ha i suoi bei vantaggi, ma altrettanti, forsepiù, svantaggi. In particolare ora che i vip amano raccontarsi a 360 gradi sui social e, mostrando in che genere di casa risiedono o quando e dove vanno in vacanza, sono sempre più esposti ad occhi indiscreti. Cecilia Capriotti è stata derubata. Non che il pericolo dei social c’entri necessariamente con la sua disavventura. I ladri possono nascondersi dove meno ci si aspetta, sicuramente la dimora della ex divertentissima gieffina sarà stata un obiettivo appetitoso per chiunque abbia deciso di svaligiarla. Cecilia Capriotti non ha mai nascosto la sua fortissima passione per ildei vip,Cecilia Capriotti Scarpe, borse, vestiti firmati dai migliori ...