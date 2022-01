Mattarella e Draghi i primi per l'omaggio a David Sassoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) È aperta al pubblico dalle 10.30 la camera ardente allestita in Campidoglio per David Sassoli. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Alle ore 9.45 è arrivato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, seguito dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) È aperta al pubblico dalle 10.30 la camera ardente allestita in Campidoglio per. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Alle ore 9.45 è arrivato il Capo dello Stato, Sergio, seguito dal presidente del Consiglio Mario

