Masterchef, il giudice Bruno Barbieri: nessun rapporto con i colleghi, a parte due in particolare (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra i volti più noti e apprezzati del piccolo schermo c’è senz’altro anche Bruno Barbieri, giudice di Masterchef fin dalla prima edizione del programma – andato in onda per la prima nel lontano 2011. A distanza di ben undici edizioni, lo chef stellato si è concesso una lunga intervista in cui ha parlato non solo dei suoi esordi nel difficile mondo della cucina, ma anche dei colleghi con cui ha diviso gli oneri da giudice in questi anni. Stando a quanto dichiarato dallo chef infatti, benché il rapporto professionale sia stato ottimo con tutti, l’amicizia non è scattata con tutti i colleghi, ma solo con due giudici in particolare del programma in onda su Sky Uno. Vediamo di chi si tratta. Bruno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra i volti più noti e apprezzati del piccolo schermo c’è senz’altro anchedifin dalla prima edizione del programma – andato in onda per la prima nel lontano 2011. A distanza di ben undici edizioni, lo chef stellato si è concesso una lunga intervista in cui ha parlato non solo dei suoi esordi nel difficile mondo della cucina, ma anche deicon cui ha diviso gli oneri dain questi anni. Stando a quanto dichiarato dallo chef infatti, benché ilprofessionale sia stato ottimo con tutti, l’amicizia non è scattata con tutti i, ma solo con due giudici indel programma in onda su Sky Uno. Vediamo di chi si tratta....

Advertising

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??? Domani, giovedì 13 gennaio ? Alle 11:50 ?? @GLocaOfficial, giudice di @MasterChef_it, ospite in #WLitalia Per seguire la… - rtl1025 : ??? Domani, giovedì 13 gennaio ? Alle 11:50 ?? @GLocaOfficial, giudice di @MasterChef_it, ospite in #WLitalia Per… - DBenedectus : Il giudice di Masterchef Italia è nato il 12 gennaio 1962. Nella sua carriera ha viaggiato in tutto il mondo e ha e… - elickzs : @sfaccimmammt2 sicuramente brava però come giudice di masterchef non era convincente, non era un ruolo per lei mi sembrava troppo impostata - lillydessi : Pasta e patate Napoletana di Bruno Barbieri, la ricetta tradizionale con il tocco del giudice di Masterchef - Più R… -