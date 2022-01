Massimo Cannoletta: chi è, età, vita privata, studi, l’Eredità, dove vive, famiglia, Oggi è un altro giorno, Instagram (Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno il programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Tra gli ospiti Massimo Cannoletta. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Massimo Cannoletta: chi è, età, carriera Massimo Cannoletta è nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. Massimo viaggia molto ed è entrato nel cuore degli italiani per la sua partecipazione a l’Eredità. Cannoletta infatti ha accumulato un montepremi mai visto prima, scegliendo alla fine di abbandonare il programma per permettere ad altri concorrenti di andare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna l’appuntamento quotidiano conè unil programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Tra gli ospiti. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è, età, carrieraè nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale.viaggia molto ed è entrato nel cuore degli italiani per la sua partecipazione ainfatti ha accumulato un montepremi mai visto prima, scegliendo alla fine di abbandonare il programma per permettere ad altri concorrenti di andare ...

Advertising

Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #13Gennaio Affetti Stabili Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, Romina Carrisi, Jessica Mor… - jelly32491531 : Andrea non sa ballare ma sa spiegare molto bene. Mi aspetto un programma di divulgazione con lui, Alberto Angela e… - LorenziAndrea2 : @FraLuna1109 Ciao, Francesca! E niente... ormai è andata così. Però oh! Se non le avevi viste, almeno tu ti sei div… - CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Massimo Cannoletta - Lecce sotterranea - Citofona... - DiTopazio : RT @DiTopazio: Grazie Massimo Cannoletta, servizio bellissimo, magico, la tua Lecce e' magica! Contiene pure le acque del Nilo, splendore a… -