Mascherine | no chirurgica sotto Ffp2 | regole per uso fino a 40 ore

La mascherina Ffp2, così come quella chirurgica, potrebbe essere utilizzata senza rischi anche 40 ore, se conservata correttamente. Il suggerimento numero uno è tenerla lontano dall'umidità. Assolutamente da evitare la chirurgica sotto la Ffp2 (è giusto il contrario), così come è sbagliata l'abitudine di utilizzare bustine o astucci di plastica per riporle in borsa o in tasca. Con un'avvertenza: se non si è proprio meticolosi o se si tratta dei più piccoli, la scelta ideale resta quella di cambiarle ogni giorno. A suggerire il modo più 'igienico' per l'uso di questi accessori di cui non possiamo fare ormai a meno è Cristiana Boi, ingegnere chimico dell'università di Bologna, che si è occupata con il suo team, nei suoi studi, dei test per la Mascherine chirurgiche e ha lavorato anche ...

