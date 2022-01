Marocchino pedofilo scarcerato va in piazza e bacia una bambina di 4 anni | nuovo arresto a Torino

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Arrestato per porto d’armi e atti osceni, poi, l’immigratova inCastello ae ci riprova:unadi quattroe viene diarrestato. Lo aveva già fatto, qualche tempo fa, a Bologna, con unadi tre. Ma era libero. Accade, come al solito, in Italia, dove la giustizia chiude un occhio fin troppo spesso, quando si tratta di gestire le condanne degli immigrati, anche quando si tratta di pedofili o potenziali tali. Ed ecco che spunta fuori l’orrore, denunciato dai sindacati di polizia. Ilche torna a fare ilcon unaE’ il Siulp a divulgare, sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Marocchino pedofilo

Il Secolo d'Italia

Nell'infanzia ha dovuto anche subire i soprusi di un pretee, da allora, ogni volta che ... ha avuto una figlia "adottata", in casa con lei abita il quarantenneSaid che per lei è ...Nell'infanzia ha dovuto anche subire i soprusi di un pretee, da allora, ogni volta che ... ha avuto una figlia "adottata", in casa con lei abita il quarantenneSaid che per lei è ...