Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla, la confessione inaspettata: "Ho avuto paura" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Maria Teresa Ruta e il suo compagno Roberto Zappulla hanno scelto la Repubblica Dominicana per la loro prima vacanza fuori dall'Italia. Ruta è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip di Alfonso Signorini. La celebre giornalista e conduttrice ha saputo attingere una grande esperienza dalle avventure del reality di Cinecittà, e dopo essere già diventata un personaggio importantissimo e noto della sua generazione, ha iniziato a spopolare anche nel mondo giovanile. Ruta ha raccontato al settimanale "Chi" della sua vita, dei suoi rimpianti e dei progetti futuri. La giornalista ha ammesso di avere dei rimpianti, ma ha anche detto di essere molto felice al fianco di un uomo che la ama e che la rende speciale. Zappulla e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 13 gennaio 2022)e il suo compagnohanno scelto la Repubblica Dominicana per la loro prima vacanza fuori dall'Italia.è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip di Alfonso Signorini. La celebre giornalista e conduttrice ha saputo attingere una grande esperienza dalle avventure del reality di Cinecittà, e dopo essere già diventata un personaggio importantissimo e noto della sua generazione, ha iniziato a spopolare anche nel mondo giovanile.ha raccontato al settimanale "Chi" della sua vita, dei suoi rimpianti e dei progetti futuri. La giornalista ha ammesso di avere dei rimpianti, ma ha anche detto di essere molto felice al fianco di un uomo che la ama e che la rende speciale.e ...

