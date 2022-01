Marco Pantani, la storia del ‘Pirata’ e della sua impronta indelebile nel ciclismo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oggi Marco Pantani, nato il 13 gennaio del 1970, avrebbe compiuto 52 anni; ma, parlando del campione italiano la mente scivola inesorabilmente a quel 14 febbraio del 2004. Una data tragica per chi ama il ciclismo, per chi ama il ciclismo italiano o per chi ‘semplicemente’ amava quel ‘Pirata‘ che sulle salite faceva sognare anche chi non era un avventore di quello sport. “Se n’è andato“, titolò all’epoca la Gazzetta dello Sport, annunciando a tutti che il campione di Cesena era morto; da solo, senza allori in una camera di un residence di Rimini. La storia di un uomo Forse quando si parla di un uomo che ha scritto la storia di un sport, nessuno si immagina che si tratti di un essere umano, con le sue fragilità, con le sue incertezze; sembrano, a volte, invincibili quei campioni dorati, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oggi, nato il 13 gennaio del 1970, avrebbe compiuto 52 anni; ma, parlando del campione italiano la mente scivola inesorabilmente a quel 14 febbraio del 2004. Una data tragica per chi ama il, per chi ama ilitaliano o per chi ‘semplicemente’ amava quel ‘Pirata‘ che sulle salite faceva sognare anche chi non era un avventore di quello sport. “Se n’è andato“, titolò all’epoca la Gazzetta dello Sport, annunciando a tutti che il campione di Cesena era morto; da solo, senza allori in una camera di un residence di Rimini. Ladi un uomo Forse quando si parla di un uomo che ha scritto ladi un sport, nessuno si immagina che si tratti di un essere umano, con le sue fragilità, con le sue incertezze; sembrano, a volte, invincibili quei campioni dorati, ...

