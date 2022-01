Marcello Pera nuovo presidente della Repubblica | perché se ne parla

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il primo nome è Berlusconi. Ma su tutto il resto è nebbia fitta. C'è attesa per il vertice di centrodestra che si terrà domani, venerdì, per ora solo tra i leader dei tre principali partiti. Dal quale Lega e...

Poi va trovata una rosa di nomi da mettere sul piatto della maggioranza e i più sussurrati dai leghisti sono quello di, Letizia Moratti e Giuliano Amato . Nella rosa qualcuno inserisce ...Il suo consigliere e storico " uomo - ombra" Gianni Letta è dato a 22 nelle quote, mentre per l'ex Presidente del Senatola quota pagata è 23, appena davanti alla Dem Anna Finocchiaro (...Il 24 gennaio si deciderà chi sarà il successere di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Il dibattito è ancora aperto ...Il leghista e l’ex premier aspettano solo il flop del Cavaliere per fare una mossa su Draghi o su un terzo nome ...