Manchester United, Ronaldo: «Non sono tornato per arrivare sesto o settimo» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk e ha parlato del suo ritorno al Manchetser United Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk. L’attaccante del Manchester United suona la carica: ALLENATORI – «Quando si cambia tanto è sempre difficile. Da quando è arrivato Rangnick penso che siamo migliorati, ma c’è bisogno di tempo. Non è facile cambiare la mentalità dei giocatori e il loro modo di giocare, la cultura, il sistema. Può fare un buon lavoro». SOLSKJAER – «Ole è stato mio compagno di squadra e allenatore, è una persona fantastica. E’ sempre dura da accettare. Quando se n’è andato eravamo tutti tristi, ma fa parte del calcio. Quando le cose non vanno bene, il club deve cambiare. sono deluso, ma capisco la proprietà». OBIETTIVO – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristianoha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk e ha parlato del suo ritorno al ManchetserCristianoha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk. L’attaccante delsuona la carica: ALLENATORI – «Quando si cambia tanto è sempre difficile. Da quando è arrivato Rangnick penso che siamo migliorati, ma c’è bisogno di tempo. Non è facile cambiare la mentalità dei giocatori e il loro modo di giocare, la cultura, il sistema. Può fare un buon lavoro». SOLSKJAER – «Ole è stato mio compagno di squadra e allenatore, è una persona fantastica. E’ sempre dura da accettare. Quando se n’è andato eravamo tutti tristi, ma fa parte del calcio. Quando le cose non vanno bene, il club deve cambiare.deluso, ma capisco la proprietà». OBIETTIVO – «Non ...

Ronaldo avverte il Manchester: 'Non sono qui per arrivare sesto o settimo' MANCHESTER (Inghilterra) - Non sta andando come si sarebbe aspettato. Ecco perché Cristiano Ronaldo è insofferente e sta ripensando alla sua decisione di tornare al Manchester United . Il portoghese ne ha parlato a Sky Sports Uk: " Non accetto che la nostra mentalità sia inferiore a quella di essere tra i primi tre in Premier League. Non voglio essere qui per ...

