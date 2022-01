Manchester United, lo sfogo di Ronaldo: “Non sono venuto qui per arrivare sesto” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Al Manchester United non si può non ambire sempre ad essere tra le prime tre, Non voglio stare qui per giocarmi il quinto, sesto o settimo posto. sono qui per provare a vincere, per competere”. A dirlo è Cristiano Ronaldo che si sfoga ai microfoni di Sky Sports. L’attaccante portoghese, ex Juventus, non ci sta: “Siamo competitivi, sì, ma non al nostro top. Davanti a noi c’é un lungo cammino per migliorarci e credo che solo cambiando la nostra mentalità, potremo raggiungere grandi cose”. Rispetto al cambio in corso in panchina – l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer per Rangnick in attesa di un nuovo tecnico il prossimo anno – Ronaldo ha espresso qualche perplessità, pur riconoscendo il valore del tecnico tedesco. “Da quando è arrivato qualche settimana fa, ha già cambiato molte cose e ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Alnon si può non ambire sempre ad essere tra le prime tre, Non voglio stare qui per giocarmi il quinto,o settimo posto.qui per provare a vincere, per competere”. A dirlo è Cristianoche si sfoga ai microfoni di Sky Sports. L’attaccante portoghese, ex Juventus, non ci sta: “Siamo competitivi, sì, ma non al nostro top. Davanti a noi c’é un lungo cammino per migliorarci e credo che solo cambiando la nostra mentalità, potremo raggiungere grandi cose”. Rispetto al cambio in corso in panchina – l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer per Rangnick in attesa di un nuovo tecnico il prossimo anno –ha espresso qualche perplessità, pur riconoscendo il valore del tecnico tedesco. “Da quando è arrivato qualche settimana fa, ha già cambiato molte cose e ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - sportface2016 : #ManchesterUnited, lo sfogo di #Ronaldo: 'Non sono venuto qui per arrivare sesto' #PremierLeague - calciomercatoit : ??#Bailly ha detto sì al #Milan, ma ora bisogna trovare l'accordo con il #ManUnited?? - sportli26181512 : Manchester United, interesse per un giocatore del Brighton: Il Manchester United è interessato al difensore del Bri… - SciabolataFFP : Spunta un nome nuovo (almeno, per me) per quanto riguarda la difesa del Milan: l'ivoriano Eric Bailly del Mancheste… -