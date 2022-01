Lutto nella televisione, l’attrice morta a 34 anni. Trovata dal marito: “Non si è svegliata” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aveva cominciato ad immergersi nel settore della televisione, recitando in serie televisive, da quando aveva solo 18 mesi di vita. Miranda Fryer era quasi nata in quel mondo tanto sognano, fatto di telecamere, di riflettori, ciak a non finire. Un’esistenza, la sua, partita in quarta ma finita davvero troppo presto. Una vera e propria tragedia. Difficile, praticamente impossibile, dare una spiegazione a questo tipo di avvenimenti. Eventi talmente inattesi e sconvolgenti da risultare totalmente ingiusti. Aveva solamente 34 anni, una carriera avviata, un grande amore e una miriade di esperienze da vivere. Invece, Miranda Fryer è stata Trovata morta dal marito. Miranda Fryer, morta l’attrice di Neightbours Indubbiamente, tra le sue avventure televisive, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aveva cominciato ad immergersi nel settore della, recitando in serie televisive, da quando aveva solo 18 mesi di vita. Miranda Fryer era quasi nata in quel mondo tanto sognano, fatto di telecamere, di riflettori, ciak a non finire. Un’esistenza, la sua, partita in quarta ma finita davvero troppo presto. Una vera e propria tragedia. Difficile, praticamente impossibile, dare una spiegazione a questo tipo di avvenimenti. Eventi talmente inattesi e sconvolgenti da risultare totalmente ingiusti. Aveva solamente 34, una carriera avviata, un grande amore e una miriade di esperienze da vivere. Invece, Miranda Fryer è statadal. Miranda Fryer,di Neightbours Indubbiamente, tra le sue avventure televisive, ...

Advertising

Saalvatore4 : Un lutto che non supererò mai nella vita - qn_lanazione : Vescovo italiano muore in Bolivia, lutto nella sua Rignano - tuttoggi : Cordoglio espresso dal sindaco Andrea Romizi e dalla Giunta comunale al magnifico rettore dell'Università degli Stu… - AscaniTobia : @ildelfinogiulio Questa è la nuova realtà, se poi te buoi vivere nella paura, ancora in lutto per il 2020 e con le… - vinalfano : RT @DaniloQuintoRM: Le agenzie dicono che il #medico-#ricercatore #DomenicoBiscardi è stato trovato senza #vita nella sua abitazione. Per #… -