Lulù Selassié, arriva un aereo contro il razzismo: la reazione di Katia (Di giovedì 13 gennaio 2022) I concorrenti del GF Vip sono stati bacchettati per i modi aggressivi e i termini offensivi che hanno usato nelle scorse settimane. Però è evidente che nel mirino del pubblico che guarda il reality c’è soprattutto una vippona ed è Katia Ricciarelli. I telespettatori non hanno perdonato alla cantante la sfuriata avuta contro Lulù Selassié, in particolare la frase: “Vai a studiare a scuola, nel tuo paese“. Proprio per questo scivolone il soprano è stato accusato di essere razzista. Stamani è arrivato un segnale forte e chiaro per tutti i gieffini, sopra la casa di Cinecittà è volato un aereo in sostegno a Lulù Selassié e contro la Ricciarelli. Sullo striscione infatti c’era scritto: “Lulù tutta l’Italia è con te, no al ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 gennaio 2022) I concorrenti del GF Vip sono stati bacchettati per i modi aggressivi e i termini offensivi che hanno usato nelle scorse settimane. Però è evidente che nel mirino del pubblico che guarda il reality c’è soprattutto una vippona ed èRicciarelli. I telespettatori non hanno perdonato alla cantante la sfuriata avuta, in particolare la frase: “Vai a studiare a scuola, nel tuo paese“. Proprio per questo scivolone il soprano è stato accusato di essere razzista. Stamani èto un segnale forte e chiaro per tutti i gieffini, sopra la casa di Cinecittà è volato unin sostegno ala Ricciarelli. Sullo striscione infatti c’era scritto: “tutta l’Italia è con te, no al ...

