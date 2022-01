Ludovica Bizzaglia | racconta il suo ‘dramma’ | lo ha nascosto per tanto tempo

Leggi su chenews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tramite un post Instagram, l’attriceha voluto mostrare un aspetto intimo di se. Lo ha fatto tramite un concetto sempre più sottovalutato.(GettyImages)Il mondo dei social hanno completamente cambiato la visione estetica. Alcuni social, come Instagram, portano in rilievo più l’apparire che l’essere. Questo concetto, oggi, per molti è sottovalutato ma non per l’attrice. Lei si è resta protagonista di un post Instagram in cui ha voluto mostrare un lato personale di se stessa. Sappiamo molto bene come l’era digitale abbia concesso a moltissimi di mostrarsi. Su Instagram, ma anche tramite altri strumenti, si tende a mostrarsi “perfetti” quando invece non c’è nessuna perfezione. Ed è proprio questo che ha voluto ...