Luca Argentero, la dichiarazione d’amore alla moglie Cristina Marino a Domenica In fa sognare: VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luca Argentero torna su Rai 1 nei panni del dottor Fanti per la seconda stagione della fortunatissima serie Doc – Nelle tue mani. L’attore è felicemente sposato con la collega trentunenne Cristina Marino, conosciuta dopo la fine del matrimonio con la celebre doppiatrice Myriam Catania. Luca e Cristina si sono sposati a Città della Pieve... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 gennaio 2022)torna su Rai 1 nei panni del dottor Fanti per la seconda stagione della fortunatissima serie Doc – Nelle tue mani. L’attore è felicemente sposato con la collega trentunenne, conosciuta dopo la fine del matrimonio con la celebre doppiatrice Myriam Catania.si sono sposati a Città della Pieve...

Advertising

IlContiAndrea : Tutte le curiosità e le new entry di #DocNelleTueMani2 al via da stasera. #LucaArgentero: “Raccontiamo il trauma po… - clarinsolia : Luca Argentero a #isolitiignoti e @isainsolia se ne esce con “ah, ma stasera proprio una scorpacciata”. Io che da… - H4BITTT : HO DETTO A MIA MADRE CHE CI STA LUCA ARGENTERO AI SOLITI IGNOTI LEI ODIA QUESTO PROGRAMMA E MI FA OGGI LO VOGLIO VEDERE MI ISPIRA - bragherissima : luca argentero in questi ultimi anni è diventato proprio un gran bel dilf - s7r0nz0 : Le tonnellate di Luca Argentero A thread ? -