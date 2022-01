Luca Argentero, la dichiarazione d’amore alla moglie Cristina Marino a Domenica In fa sognare: VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Luca Argentero torna su Rai 1 nei panni del dottor Fanti per la seconda stagione della fortunatissima serie Doc – Nelle tue mani. L’attore è felicemente sposato con la collega trentunenne Cristina Marino, conosciuta dopo la fine del matrimonio con la celebre doppiatrice Myriam Catania. Luca e Cristina si sono sposati a Città della Pieve… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022)torna su Rai 1 nei panni del dottor Fanti per la seconda stagione della fortunatissima serie Doc – Nelle tue mani. L’attore è felicemente sposato con la collega trentunenne, conosciuta dopo la fine del matrimonio con la celebre doppiatrice Myriam Catania.si sono sposati a Città della Pieve… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IlContiAndrea : Tutte le curiosità e le new entry di #DocNelleTueMani2 al via da stasera. #LucaArgentero: “Raccontiamo il trauma po… - chiccazero8 : Quando Luca Argentero diceva che la questione ?? si sarebbe risolta nel modo più inaspettato possibile, non intendev… - itsjustmee___ : comunque Luca Argentero è proprio bello come si fa dove si trova uno così bello anche per me #DocNelleTueMani2 - tdellagreca : @ohcomunque ok che non sono luca argentero, però - chiaveappesa : RT @xbrsmile: io ogni volta che Luca Argentero sorride #DocNelleTueMani2 -