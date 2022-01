Love is in the air, spoiler turchi: la nuova vita di Serkan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il pubblico di Love is in the air, nel corso di entrambe le stagioni della soap opera turca, ha imparato a vedere Serkan Bolat dietro la sua scrivania allo studio di architettura della Art Life, circondato da uno stuolo di soci e segretarie, ambito e desiderato da molte donne ed alle prese con macchine di lusso e cene nei ristoranti più in voga della città. Ebbene, come rivelano gli spoiler turchi, presto tutto questo cambierà e Serkan si ritroverà «povero» e senza lavoro. Questo incredibile rovescio della sorte si verificherà quando, proprio nel giorno del matrimonio di Bolat con la sua amatissima Eda, Piril scoprirà che è saltato un affare molto importante in Qatar per il quale la Art Life aveva chiesto un lauto finanziamento alle banche che, a questo punto, bloccheranno tutte le carte di credito ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il pubblico diis in the air, nel corso di entrambe le stagioni della soap opera turca, ha imparato a vedereBolat dietro la sua scrivania allo studio di architettura della Art Life, circondato da uno stuolo di soci e segretarie, ambito e desiderato da molte donne ed alle prese con macchine di lusso e cene nei ristoranti più in voga della città. Ebbene, come rivelano gli, presto tutto questo cambierà esi ritroverà «povero» e senza lavoro. Questo incredibile rovescio della sorte si verificherà quando, proprio nel giorno del matrimonio di Bolat con la sua amatissima Eda, Piril scoprirà che è saltato un affare molto importante in Qatar per il quale la Art Life aveva chiesto un lauto finanziamento alle banche che, a questo punto, bloccheranno tutte le carte di credito ...

