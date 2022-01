Love Is In The Air, Anticipazioni: Serkan Cambia Lavoro! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: dopo il fallimento dell’Art Life, Serkan decide di cedere le sue azioni e trova un nuovo lavoro a cui potersi dedicare. Eda, però, è molto dubbiosa… A Love Is In The Air, sin dalle prime puntate Serkan ha svolto il lavoro di imprenditore ed architetto. E’ sempre stato un vero punto fermo del suo personaggio, ma verso la fine della seconda ed ultima stagione questo aspetto potrebbe Cambiare. A causa della crisi dell’Art Life, Serkan cerca infatti un nuovo lavoro. Ecco cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Serkan vende le azioni dell’azienda! Nelle puntate turche di Love Is In The Air, un grande sviluppo coinvolge il ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 13 gennaio 2022)Is In The Air, puntate turche: dopo il fallimento dell’Art Life,decide di cedere le sue azioni e trova un nuovo lavoro a cui potersi dedicare. Eda, però, è molto dubbiosa… AIs In The Air, sin dalle prime puntateha svolto il lavoro di imprenditore ed architetto. E’ sempre stato un vero punto fermo del suo personaggio, ma verso la fine della seconda ed ultima stagione questo aspetto potrebbere. A causa della crisi dell’Art Life,cerca infatti un nuovo lavoro. Ecco cosa sta per succedere.Is In The Air, puntate turche:vende le azioni dell’azienda! Nelle puntate turche diIs In The Air, un grande sviluppo coinvolge il ...

