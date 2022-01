Love is in the air, anticipazioni 14 gennaio: duro confronto tra Eda e Serkan (Di giovedì 13 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata venerdì 14 gennaio. Eda e Serkan hanno due visioni diverse sull’educazione di Kiraz. La famiglia Bolat sta iniziando a fare i conti con una nuova presenza in casa. La piccola Kiraz ha riacceso l’allegria ed il buonumore ed ora sta scoprendo i luoghi del suo papà. La grande casa, gli spazi ampi e pieni di verde, i cavalli, i tanti regali ed i piccoli vizi permessi dalla nonna. Insomma, un mondo perfetto ed adatto ad una bimba della sua età. Le anticipazioni di Love is in the air: Eda e SerkanMa dietro la felicità della bambina si nascondono grossi problemi. In particolar modo, la preoccupazione che la mamma di Serkan stia cercando di “corrompere” Kiraz per sottrarla a Eda e sua zia è ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata venerdì 14. Eda ehanno due visioni diverse sull’educazione di Kiraz. La famiglia Bolat sta iniziando a fare i conti con una nuova presenza in casa. La piccola Kiraz ha riacceso l’allegria ed il buonumore ed ora sta scoprendo i luoghi del suo papà. La grande casa, gli spazi ampi e pieni di verde, i cavalli, i tanti regali ed i piccoli vizi permessi dalla nonna. Insomma, un mondo perfetto ed adatto ad una bimba della sua età. Lediis in the air: Eda eMa dietro la felicità della bambina si nascondono grossi problemi. In particolar modo, la preoccupazione che la mamma distia cercando di “corrompere” Kiraz per sottrarla a Eda e sua zia è ...

