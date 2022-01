Lotito tratta per un talento del Verona: è sfida con il Milan! (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Lazio si sta muovendo sul mercato, l’obiettivo di Tare è accelerare le cessioni per portare nuovi giocatori in biancoceleste. Lo sfogo di Sarri dopo la sconfitta con l’Inter ha lasciato il segno: “La società sa che ho bisogno di qualcosa, vediamo se la farà. Ci serve qualcosa in più a livello numerico, alcuni giocatori non sono adatti a giocare in questo modo.” Nicolò Casale, Hellas Verona Uno dei reparti da migliorare è il centrocampo. Secondo Il Messaggero il preferito di Sarri è Matias Vecino oggi in uscita dall’Inter, ma per portarlo nella capitale serve vendere uno tra Luis Alberto ed Akpa Akpro. Un altro nome per la mediana è quello di Giulio Maggiore dello Spezia. In difesa Tare e Lotito si stanno muovendo su Nicolò Casale, centrale classe 1998 dell’Hellas Verona, titolarissimo della difesa di Tudor ma è anche ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Lazio si sta muovendo sul mercato, l’obiettivo di Tare è accelerare le cessioni per portare nuovi giocatori in biancoceleste. Lo sfogo di Sarri dopo la sconfitta con l’Inter ha lasciato il segno: “La società sa che ho bisogno di qualcosa, vediamo se la farà. Ci serve qualcosa in più a livello numerico, alcuni giocatori non sono adatti a giocare in questo modo.” Nicolò Casale, HellasUno dei reparti da migliorare è il centrocampo. Secondo Il Messaggero il preferito di Sarri è Matias Vecino oggi in uscita dall’Inter, ma per portarlo nella capitale serve vendere uno tra Luis Alberto ed Akpa Akpro. Un altro nome per la mediana è quello di Giulio Maggiore dello Spezia. In difesa Tare esi stanno muovendo su Nicolò Casale, centrale classe 1998 dell’Hellas, titolarissimo della difesa di Tudor ma è anche ...

