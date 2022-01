Lorenzo Vanni dalla ristorazione alla politica: "Mi candido per dare voce al settore" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è candidato perché “voglio dare rappresentanza a commercio, ristorazione e turismo che il governo ha abbandonato”. Perché Palazzo Chigi pensa solo “alle grandi imprese e alle multinazionali, mentre qui è una strage di aziende medio-piccole”. Ma pure perché “se tu dai dei contributi ma poi aumenti del 50 per cento luce e gas, allora è tutta una presa in giro”. Lui è Lorenzo Vanni, titolare dello storico bar-ristorante in via Col di Lana, a due passi da Viale Mazzini, che domenica sfiderà gli altri candidati nell’elezione suppletiva del collegio Roma I lasciato libero da Roberto Gualtieri. “Se sarò eletto devolverò lo stipendio ai miei dipendenti in cassa integrazione”. Cinquantasei anni, 2 figlie, Lorenzo Vanni è la terza generazione della famiglia: nel 1929 iniziò suo nonno ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è candidato perché “vogliorappresentanza a commercio,e turismo che il governo ha abbandonato”. Perché Palazzo Chigi pensa solo “alle grandi imprese e alle multinazionali, mentre qui è una strage di aziende medio-piccole”. Ma pure perché “se tu dai dei contributi ma poi aumenti del 50 per cento luce e gas, allora è tutta una presa in giro”. Lui è, titolare dello storico bar-ristorante in via Col di Lana, a due passi da Viale Mazzini, che domenica sfiderà gli altri candidati nell’elezione suppletiva del collegio Roma I lasciato libero da Roberto Gualtieri. “Se sarò eletto devolverò lo stipendio ai miei dipendenti in cassa integrazione”. Cinquantasei anni, 2 figlie,è la terza generazione della famiglia: nel 1929 iniziò suo nonno ...

Advertising

1giornodapecora : A breve si voterà, nella circoscrizione Roma 1 alle elezioni suppletive per scegliere il sostituto di… - liberalunicorno : RT @GabriMaestri: Tra le cinque candidature alle #suppletive di domenica per il collegio della Camera di #Roma-#Trionfale, non passa inosse… - GabriMaestri : Tra le cinque candidature alle #suppletive di domenica per il collegio della Camera di #Roma-#Trionfale, non passa… - patriziarutigl1 : RT @La7tv: #coffeebreak Elezioni #Suppletive di Roma1, parla il candidato indipendente Lorenzo Vanni - La7tv : #coffeebreak Elezioni #Suppletive di Roma1, parla il candidato indipendente Lorenzo Vanni -