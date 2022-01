Lockdown, "bastano 4 nuovi ingressi in intensiva": la regione condannata alla zona rossa, solo questione di tempo (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' quanto indicato dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche, riportate da Leggo . La situazione peggiore, però, sarebbe quella della Valle D'Aosta , che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' quanto indicato dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche, riportate da Leggo . La situazione peggiore, però, sarebbe quella della Valle D'Aosta , che ...

Advertising

GregSorgi : RT @HuffPostItalia: BoJo a testa bassa. Scuse per la festa in lockdown, per molti non bastano - Gio_Donatini : RT @HuffPostItalia: BoJo a testa bassa. Scuse per la festa in lockdown, per molti non bastano - HuffPostItalia : BoJo a testa bassa. Scuse per la festa in lockdown, per molti non bastano - saviomascolo : @CottarelliCPI È ovvio che è’ una maniera per applicare un lockdown “soft” per convincimento considerato che i vacc… - chiesa_ettore : @YanezPeter Se non sbaglio il grafico mostra chiaramente che in Olanda nonostante il lockdown i casi aumentano e qu… -