LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: dalle 10.45 in pista Sofia Goggia (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI WENGEN dalle 12.30 10.38: Proprio la bergamasca deve cominciare la sua rimonta da Zauchensee. Questa prima Prova sarà importante per valutare la pista in vista delle due gare del weekend (Discesa e superG). 10.35: E’ una tappa fondamentale per la lotta alla Coppa del Mondo. Infatti è presente anche Petra Vlhova, che potrebbe anche cominciare a pensare di lottare per uno storico bis, essendo alle spalle di Mikalea Shiffrin per pochi e avendo 300 punti di vantaggio su Sofia Goggia 10.30: LA STARTLIST DELLA Prova DI Zauchensee 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI WENGEN12.30 10.38: Proprio la bergamasca deve cominciare la sua rimonta da. Questa primasarà importante per valutare lain vista delle due gare del weekend (e superG). 10.35: E’ una tappa fondamentale per la lotta alla Coppa del Mondo. Infatti è presente anche Petra Vlhova, che potrebbe anche cominciare a pensare di lottare per uno storico bis, essendo alle spalle di Mikalea Shiffrin per pochi e avendo 300 punti di vantaggio su10.30: LA STARTLIST DELLADI1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO ...

