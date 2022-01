LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Super prova di Marina Piredda, attesa per Gutmann (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:32 Inizia il quarto gruppo con la slovena Dasa Grm, 30 anni di Celje. La coach è Anej Wagner, si allena tra Egna, Mechelen e Celje. Da tanto protagonista a Europei e Mondiali, nella rassegna continentale migliore risultato il 17mo posto del 2017. Si esibisce su So Close di Olafur Arnalds. 13:26 Intanto le pattinatrici del quarto gruppo di lavoro hanno appena fatto il loro ingresso in pista. E la tensione si alza. Si inizierà con Dara Grm (Slovenia), poi la nostra Lara Naki Gutmann, la frencese Lea Serna, l’austriaca Olga Mikutina, la svedese Josefin Taljegard e, in ultimo, la ceca Eliksa Brezinova. 13:25 Al termine del terzo gruppo di lavoro al comando si trova sempre la georgiana Guvanova con 67.02, poi la nostra Marina Piredda con 59.53, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:32 Inizia il quarto gruppo con la slovena Dasa Grm, 30 anni di Celje. La coach è Anej Wagner, si allena tra Egna, Mechelen e Celje. Da tanto protagonista ae Mondiali, nella rassegna continentale migliore risultato il 17mo posto del 2017. Si esibisce su So Close di Olafur Arnalds. 13:26 Intanto le pattinatrici del quarto gruppo di lavoro hanno appena fatto il loro ingresso in pista. E la tensione si alza. Si inizierà con Dara Grm (Slovenia), poi la nostra Lara Naki, la frencese Lea Serna, l’austriaca Olga Mikutina, la svedese Josefin Taljegard e, in ultimo, la ceca Eliksa Brezinova. 13:25 Al termine del terzo gruppo di lavoro al comando si trova sempre la georgiana Guvanova con 67.02, poi la nostracon 59.53, ...

