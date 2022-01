LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini puntano al quarto posto! Incanta Valieva, azzurre qualificate (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46: Per il podio si daranno battaglia, in un derby tra San Pietroburgo e Mosca, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov pronti a cercare di approfittare di eventuali passaggi a vuoto 17.43: Dopo le emozioni del pomeriggio con il programma corto femminile, questa sera si assegnano le prime medaglie dell’Europeo con il programma libero delle coppie di artistico 17.40: Buon pomeriggio e bentornati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall 16.00. per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46: Per il podio si daranno battaglia, in un derby tra San Pietroburgo e Mosca, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov pronti a cercare di approfittare di eventuali passaggi a vuoto 17.43: Dopo le emozioni del pomeriggio con il programma corto femminile, questa sera si assegnano le prime medaglie dell’Europeo con il programma libero delle coppie di17.40: Buon pomeriggio e bentornati alladella seconda giornata dei Campionatidi, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall 16.00. per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per il ...

