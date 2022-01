LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini da top 5! Che rimonta Conti/Macii (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32: Bene il triplo in parallelo e la combinazione in parallelo 20.31: Ora solo Russia. Si parte con i terzi classificati del corto, Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii. Boikova è di San Pietroburgo, ha 19 anni, anche Kozlovskii, 21 anni, è di San Pietroburgo, dove i due si allenano sotto la guida di Artur Minchuk, Tamara Moskvina. Sono i campioni Europei in carica (titolo conquistato nel 2020), terzi lo scorso anno al Mondiale di Stoccolma. Si esibiscono su Malaguena di Ernesto Lecuona 20.30: Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini male che vada saranno quinti. Si inseriscono in seconda posizione con il punteggio di 178.90, libero da 116.14 (56.50+59.74). E’ il miglior libero della carriera nonostante gli errori. Ci saranno due coppie azzurre nelle prime ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32: Bene il triplo in parallelo e la combinazione in parallelo 20.31: Ora solo Russia. Si parte con i terzi classificati del corto, Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii. Boikova è di San Pietroburgo, ha 19 anni, anche Kozlovskii, 21 anni, è di San Pietroburgo, dove i due si allenano sotto la guida di Artur Minchuk, Tamara Moskvina. Sono i campioniin carica (titolo conquistato nel 2020), terzi lo scorso anno al Mondiale di Stoccolma. Si esibiscono su Malaguena di Ernesto Lecuona 20.30: Rebecca/ Filippomale che vada saranno quinti. Si inseriscono in seconda posizione con il punteggio di 178.90, libero da 116.14 (56.50+59.74). E’ il miglior libero della carriera nonostante gli errori. Ci saranno due coppie azzurre nelle prime ...

