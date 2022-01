Live Napoli-Fiorentina 1-2 | Palo clamoroso di Lozano!

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - MCriscitiello : Napoli atterrato a Torino ma asl di Torino potrebbe bloccare tutto. Live adesso ?????????????????????? @tvdellosport - titty_napoli : RT @calciomercatoit: 80' - Lozano! Azione super del messicano, che sfiora il pareggio: il palo gli dice no! #NapoliFiorentina 1-2 #CoppaIt… - News24_it : Coppa Italia, Napoli-Fiorentina 1-2 LIVE: perle di Vlahovic, Mertens e Biraghi. Rosso a Dragowski -… - AllLivestv : Napoli vs Fiorentina Live Stream ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

DIRETTA/Fiorentina (risultato 1 - 1) video streaming tv: Viola in 10 A quel punto è ... di Claudio Franceschini) RISULTATI COPPA ITALIA/ Squadre in campo al Maradona! Diretta golscore (...DIRETTAFIORENTINA (RISULTATO1 - 1): OSPITI IN INFERIORITÀ NUMERICA È iniziato il secondo tempo della diretta diFiorentina . La Viola sarà costretta a disputare questa ulteriore ...67' - Sempre avanti il Napoli che però fin qui non trova spazi. Si difende molto bene la Fiorentina. 64' - Doppio cambio nel Napoli: dentro Lozano e Fabian Ruiz, ...58' - GOL DELLA FIORENTINA! Sugli sviluppi del tiro da fermo, Biraghi trova la respinta della barriera del Napoli. Sulla ribattuta ancora Biraghi che calcia a giro, il pallone sbatte sul palo e si inf ...